Habertürk Sunusu Büşra Akın Dinçer kimdir?

Habertürk Dış haberler editörü olarak çalışan Büşra Akın Dinçer kimdir?

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Habertürk Sunusu Büşra Akın Dinçer kimdir?

Habertürk TV'nin ilk başörtülü kadın spikeri Eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ'ın yeğeni. Habertürk TV’de hafta sonu bülteninin emanet edildiği Büşra Akın Dinçer, ilk deneyimini gerçekleştirdi.

BÜŞRA AKIN DİNÇER KİMDİR?

34 yaşında Erzurumlu olan Büşra Akın Dinçer Houston Üniversitesi’nde Gazetecilik okudu. Büşra Akın Dinçer, mesleğe Al Jazeera’da başladı. Daha sonra ATV’de yapımcı olarak görev aldı. Sabah gazetesi ve Anadolu Ajansı’nda muhabirlik yaptı. Son olarak Habertürk TV'de Dış Haberler Editörlüğü yapan Büşra Akın Dinçer, kariyerine spiker olarak devam etmektedir.

Habertürk Sunusu Büşra Akın Dinçer kimdir?

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