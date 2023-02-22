Habib Yakub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Yakub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Habib Yakub kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Habib Yakub ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.