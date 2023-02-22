Habib Yakub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Yakub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habib Yakub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Habib Yakub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Habib Yakub 7 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Yakub Oriyomi Habib şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Habib Yakub Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Habib Yakub, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Habib Yakub'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Habib Yakub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Habib Yakub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sunshine Stars
Habib Yakub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Habib Yakub şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.