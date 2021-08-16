.Hacı Bektaş-ı Veli kimdir? Hacı Bektaş-ı Veli nerede doğdu? | Hacı Bektaş-ı Veli sözleri

1200'lü yıllardan günümüze kadar uzanan sözleri ve bilgeliğiyle Hacı Bektaş-ı Veli ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anılıyor. Anadolu'nun sevgi, saygı ve hoşgörü kültürünün mimarlarından, düşüncesinin merkezi insan olan Filozof için " Hacı Bektaş-ı Veli nerede doğdu? | Hacı Bektaş-ı Veli sözleri " soruları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

HACI BEKTAŞ-I VELİ KİMDİR? HACI BEKTAŞ-I VELİ NEREDE DOĞDU?

Hacı Bektaş-ı Veli 1281 yılında Horasan'ın Nişabûr şehrinde dünyaya geldi. Annesi Hatem Hatun, babası Seyyit İbrahim Sani’dir. Annesi ve babası Türk soyundan gelmektedir.

Akılcılığa ve bilime olan inancıyla bilinen Hacı Bektaş Veli dürüst kişiliğe sahip olmasıyla tanınır. İlk eğitim ve öğrenimini Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi kültür ocağından almış ve çok sayıda bilim insanının yetiştiği Horasan’da geniş çaplı dünya görüşüne hakim olmuştur.

Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişi, Anadolu Selçuklu Devleti’nde düzenin bozulduğu zamanlara denk gelmiştir.

Kırşehir'de Suluca Karahöyük’e (Hacımköy) yerleşmiş, Orta Anadolu’yu gezdikten sonra Anadolu kültürünü benimsemiş , Anadolu insanının gelenek ve göreneklerini özümsemiştir. Bununla ilgili bir bilim ve eğitim merkezi kurmuştur.

Kurduğu merkezde çok sayıda öğrenci de yetiştiren ve yeniçeri ocağının da duayeni olarak bilinen Hacı Bektaş Veli Anadolu birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Hacı Bektaş Veli, Türk dili ve kültürünün yabancı etkilere karşı asimile olmasını önlemek için çabalamış ve bu çabayı ömrü boyunca sürdürmüştür. Anadolu'nun sevgi, saygı ve hoşgörü kültürünün mimarlarından, düşüncesinin merkezi insan olan Hacı Bektaş Veli’nin hayatı ve kerametlerini anlatan “Velâyetname” önemli bir eserdir.

HACI BEKTAŞ-I VELİ SÖZLERİ

İlimden gidilmeyen yolun son karanlıktır.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.

Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir

Eline, beline, diline sahip ol.

Okunacak en büyük kitap insandır .

Dili, dini rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.

Özünü bilirse özünden kurtulursun.

İnsanları tanıdıkça, seveceksin yalnızlığını

Ateş nardadır sacda değildir. Keramet hırkada taç da değildir. Ne arar ise kendinde ara Kudüs’te Mekke’de Hac da değildir.

Benim üç güzel dostum var; Biri evde kalır, biri yolda kalır, Biri de benimle gelir. Evde kalan ailem, yolda kalan dostlarımdır, benimle gelen de “iyiliklerimdir”.

Sen seni bilirsen yüzün Hüdâ’dır; sen seni bilmezsen, hak senden cüdâdır.

Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

Araştırma açık bir sınavdır.

Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

Kibrin aslı şeytan, tevazuunun aslı Rahman’dır.

Asalet, duruluk ve doğruluktur.

Asıl körlük nankörlüktür.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebisizlik, hıyanet Hakk’ı inkâr eder.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.

Ellerin kâbesi var, benim Kâbem insandır.

En büyük keramet çalışmaktır.

Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.

Hak’ın yarattığı, her şey yerli yerinde.

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.

Göze nur gönülden gelir.

Hak güneşten daha zahirdir.