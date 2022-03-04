Hacı Fışfış ne demek, TDK'ya göre Hacı Fışfış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hacı fışfış ne demek? Hacı fışfış TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hacı fışfış kelimesi. Peki hacı fışfış ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hacı fışfış nedir, hacı fışfış kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HACI FIŞFIŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hacı fışfış kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hacı fışfış kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arap halkından olanlar için kullanılan alaylı söz

