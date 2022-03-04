Cebirsel İfade ne demek, TDK'ya göre Cebirsel İfade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı aldıBoyahane Tesis Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHacı Fışfış ne demek, TDK'ya göre Hacı Fışfış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meşruhat ne demek, TDK'ya göre Meşruhat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Boya Hazırlayıcı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıZelenski'den Avrupalı protestoculara çağrı: "Biz düşersek Avrupa da düşer. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin"Bergen filmi öncesi büyük kaos! Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!İşari Oy ne demek, TDK'ya göre İşari Oy kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Emekli maaşı, prim avantajı ile nasıl artar? Sigortalı çalışanların bilmediği ayrıntılar
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Hacı Fışfış ne demek, TDK'ya göre Hacı Fışfış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hacı Fışfış ne demek, TDK'ya göre Hacı Fışfış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hacı Fışfış kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hacı Fışfış ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hacı Fışfış nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hacı Fışfış kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hacı Fışfış ne demek, TDK'ya göre Hacı Fışfış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hacı fışfış ne demek? Hacı fışfış TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hacı fışfış kelimesi. Peki hacı fışfış ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hacı fışfış nedir, hacı fışfış kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HACI FIŞFIŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hacı fışfış kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hacı fışfış kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arap halkından olanlar için kullanılan alaylı söz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT