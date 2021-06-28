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Hacı Sabancı - Nazlı Kayı evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? Nerede evleniyor?

Pandemi koşullarının normale dönmesi ve yasakların kalkmasıyla Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinden atak gelişme gerçekleşti. Çiftin düğün tarihlerinin belli olduğu ortaya çıktı. Peki Hacı Sabancı - Nazlı Kayı evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? Nerede evleniyor? Detaylar haberimizde...

Hacı Sabancı - Nazlı Kayı evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? Nerede evleniyor?

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi belli oldu.  26 Ağustos’ta, Sabancı Ailesi’nin Kanlıca’daki yalısında nikah masasına oturmayı planlayan çiftin pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte büyük bir düğün yapmaya karar verdikleri konuşuluyor. Peki Hacı Sabancı - Nazlı Kayı evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? Nerede evleniyor? İşte detaylar...

HACI SABANCI- NAZLI KAYI EVLENİYOR MU, EVLENECEK Mİ? DÜĞÜN TARİHLERİ NE ZAMAN? NEREDE EVLENİYOR?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Aralık 2020'de nişanlanan çift, düğün tarihlerinde değişikliğe giderek 3 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturacak. 

Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı’nın düğünün ailelerine yakışır bir şekilde olması bekleniyor.

Hacı Sabancı - Nazlı Kayı evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? Nerede evleniyor?

Şimdiden yılın düğünü olacağı tahmin edilen düğünün oldukça görkemli geçeceği konuşuluyor.

Öte yandan Hacı Sabancı, geçtiğimiz aralık ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

Hacı Sabancı - Nazlı Kayı evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? Nerede evleniyor?

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