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  3. Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!

Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!

Sabancı ailesinin veliahtlarından ünlü iş insanı Hacı Sabancı uzun süredir aşk yaşadığı ve bir süre önce evlilik teklifinde bulunduğu Nazlı Kayı'yı ailesinden istemeye gitti.

Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!

Uzun süredir birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti cephesinde yeni bir hamle geldi. 

Hacı Sabancı geçtiğimiz haftalarda üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!

Nazlı Kayı evlilik teklifini kabul ederken göz yaşlarına da hakim olamadı.

Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!

 Pandemi döneminden dolayı ve Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesinden dolayı isteme merasimini erteleyen Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti.

Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi.

Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!

İLK AİLE POZU

Öte yandan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'dan ilk aile pozu geldi. Yılbaşı yemeği için ailece bir araya gelen Sabancılar bu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmediler.

Hakan, Kerim ve Hacı Sabancı ile birlikte kameraya poz veren Nazlı Kayı, fotoğraf karesini 'Yeni yıl' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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