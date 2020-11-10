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Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor!

Sosyetenin ünlü isimlerinden iş adamı Hacı Sabancı evliliğe ilk adımını attı. Sabancı, uzun zamandır birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya evlenme teklifi etti.

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor!

Hacı Sabancı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı ile evlenme kararı aldı. Sabancı ailesinin ikinci kuşak üyesi Hacı Sabancı ı geçtiğimiz günlerde, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya  evlilik teklif etti.

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor!

 

Daha önce ünlü manken Özge Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündem olan Hacı Sabancı aradığı aşkı Nazlı Kayı'da buldu.

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor!

Romantik bir akşam yemeğinde aldığı teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, 'Evet' diyerek Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor! 

Sosyetinin ünlü simalarından Hacı Sabancı'nın evlilik kararında annesi Arzu Sabancı'nın etkisi olduğu iddia edildi.

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor!

Anne Sabancı'nın, müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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