Hacı Sabancı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı ile evlenme kararı aldı. Sabancı ailesinin ikinci kuşak üyesi Hacı Sabancı ı geçtiğimiz günlerde, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya evlilik teklif etti.

Daha önce ünlü manken Özge Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündem olan Hacı Sabancı aradığı aşkı Nazlı Kayı'da buldu.

Romantik bir akşam yemeğinde aldığı teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, 'Evet' diyerek Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

Sosyetinin ünlü simalarından Hacı Sabancı'nın evlilik kararında annesi Arzu Sabancı'nın etkisi olduğu iddia edildi.

Anne Sabancı'nın, müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor.