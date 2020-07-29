Hacı Sabancı'dan Nazlı Kayı'ya 265 bin TL'lik hediye!

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’ya, 265 bin TL değerinde dünyaca ünlü bir markaya ait saat hediye etti. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de tatilde olan ikilinin çıkan görüntülerinde Nazlı Kayı'nın soğuk tavırları dikkat çekmişti.

“HACI NAZLI’YI KIZDIRMIŞ!”

Çeşme’de arkadaşlarıyla tatil yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dalyan’daki bir plajda görüntülenmişti. Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen Nazlı Kayı’nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada “Hacı, Nazlı’yı kızdırmış”, “Muhtemelen Hacı bir hata yaptı, Nazlı da trip atıyor” şeklinde yorumlar yapılmıştı.

ÜNLÜLERİN SAATÇİSİNDEN PAHALI HEDİYE

Hacı Sabancı, Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için kesenin ağzını açtı. “Ünlülerin saatçisi” olarak tanınan Hasan Keydal’ı ziyaret eden genç işadamı, sevgilisi için Audemars Piguet marka bir saat satın aldı. Tamamı altın olan saatin fiyatı 265 bin lira.