Hacıbektaş ne demek, TDK'ya göre Hacıbektaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hacıbektaş ne demek? Hacıbektaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hacıbektaş kelimesi. Peki Hacıbektaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hacıbektaş nedir, Hacıbektaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HACIBEKTAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hacıbektaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hacıbektaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nevşehir iline bağlı ilçelerden biri



HACIBEKTAŞ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- Hacıbektaş taşı

