Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukat düğün hazırlığı yapıyormuş!

Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak'ta meydana gelen olayda, icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte bir evde giden avukat Ersin Arslan, ev sahibi Y.Y. isimli şahıs ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında silahına sarılan Y.Y., Ersin Arslan'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırgan gözaltına alınırken, yaralı avukat ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Genç avukatın, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşadığı, nişanlı olduğu ve bu yaz haziran ayında düğün yapmaya niyetlendiği ortaya çıktı. Avukatın yakınları ve meslektaşları acı haberi alınca hastaneye akın etti.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu, meslektaşının öldürülmesine ilişkin “Biz İstanbul Barosu olarak saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin arkasındayız, bu işin peşindeyiz ve bu işi kararlılıkla sonuna kadar götüreceğiz. Tartışmanın çıkıp çıkmadığı konusunda bir bilgim yok. Tartışma çıkmış da olabilir, çıkmamış da olabilir, bu hiç önemli değil. Hiçbir tartışma bir insanın hayatını elinden almayı gerektirecek kadar ağır olamaz. Netice itibariyle nasılsa borçlu, hayatını idare ettirebilmek için bir işe sahipse o an orada bulunan bir avukat da işini yapmaktaydı. Şimdi bütün insanlarda şöyle bir düşünce var; ‘Avukatta şöyle yapsaydı’ diye. Kimse kusura bakmasın ama borçlu da borcunu ödeseydi. Bir avukatın hacze gitme olayı, en son baş vuracağı noktadır. O avukatı hacze gitme noktasına kadar borcunu ötelemen seni haklı konuma getirmez. Hepimizin başı sağ olsun. İstanbul Barosunun bütün avukatları bu işin peşindedir, takipçisidir. Saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin peşindeyiz” ifadelerini kullandı.