Hacker ne demek? Nedir? Hacker nasıl olunur? Ne yapar? Ne kadar para kazanır?

Hackerlık internette sıkça araştırılan konılardan birisi oldu. Peki Hacker ne demek? Nedir? Hacker nasıl olunur? Ne yapar? Hackerları anlatan filmler nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

HACKER NE DEMEK?

Şahsî bilgisayarlara veya çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz olarak giriş yapan kişi. Daha geniş ve tarihsel bir ifade ile, elektronik veya mekanik otomat sistemlerine girilmesi gereken bilgi, jeton gibi doğru anahtarın kullanıldığını kontrol eden anahtar yuvası olan filtreyi kopya anahtarlar ile geçerek hizmet verici sistemi yanıltan kişi.

Bilgisayar programcılığı alanında, bir hacker bir exploit'e bir dizi düzeltme uygulama ya da varolan kodları kullanma yoluyla bir amaca ulaşan ya da onu 'kıran' bir programcıdır.

HACKER NASIL OLUNUR?

Bu konumuzda sizlere temel olarak bir hacker nasıl olunur , bir hacker saygısı toplumdan nasıl kazanılır ve nasıl yaratıcı olunur bundan bahsedeceğiz. Çünkü hacker olmak aynı zamanda yaratıcı ve hızlı olmayı da gerektirir. Gerekli dilleri ve programlamayı bilmek en temel gerekliliklerdendir ancak yaratıcı ve hızlı olmadığınız sürece bir şey ifade etmez.

Hacker Olmanın Temelleri Nelerdir?

1.Unix Edinin. Unix internetin işletim sistemidir. Siz Unix bilmeden internet üzerinde dolaşabilir ve interneti anlayabilirsiniz ancak Unix bilmeden internet hackerı olamazsınız. Unix bu işin temelidir. Bundan dolayı günümüzün hackerları Unix merkezli olarak gelişmektedir. Unix sistemi Linux gibi Microsoft Windows ile çalışabilmektedir. Unix'i internet üzerinden indirebilirsiniz yada bir Unix topluluğu bularak sizlere Unix kurulumu hakkında yardım etmelerini isteyebilirsiniz.

Unix dişinde farklı işletim sistemleri de bulunmaktadır ancak ikili modda olduklarından dolayı bu işletim sistemlerini başlangıç olarak okumanız imkansızdır. Sizlere önerimiz Unix sistemini Microsoft Windows tabanlı olarak kurmanızdır.

Max OS X işletim sisteminde de Linux çalışmaktadır ancak güvenlik duvarları ve iOS korumalarına bir çok kez takılabilirsiniz ve iOS sistemine zarar vermeden bu işlemi yapmak zorundasınız. Bundan dolayı bu sistemi en iyi şekilde Microsoft Windows ile deneyebilirsiniz.

2.HTML dilini öğrenin. Programlama dillerini (C , C++ , C#) eğer bilmiyorsanız HTML dilini öğrenebilirsiniz. Aslında tam olarak her alanda hakim olan bir hacker olmak için HTML 'yi eninde sonunda öğrenmeniz gerekir. Bu adımı siz başlangıç noktanız olarak da belirleyebilirsiniz. En azından bir web sitenin ana sayfasında bulunan resimler , yazılar , tablolar , videolar nasıl eklenir ,nasıl yapılır, hangi kodlar gerekir bunları öğrenmeye çalışın.

Eğer genel olarak bir sitenin HTML kodlarını görmek istiyorsanız siteye girdikten sonra sağ tıklayın ve kaynak kodunu görüntüle seçeneğine tıklayın. Böylelikle sitenin kodlarını görebilirsiniz.

HTML gerçekten de kullanımı çok basit bir dildir ve Not defteri dahi kullanarak HTML yazabilirsiniz.

HTML nin belirli etiketleri vardır ve bu etiketler "<" ,="" "="">" işaretlerinin arasında kullanılır.

,gibi kodlar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

3.Programlama dillerini öğrenin. Bir şiir yazmanız gerekiyor ise öncelikle dil yapısını öğrenmeniz gerekir. Kuralları kırmak istiyorsanız önce kuralları öğrenmeniz gerekir. Ancak eğer bir hacker olmanız gerekiyor ise programlama dillerini yalnızca öğrenmeniz yetmez çok daha fazlasını yapmanız gerekir.

Pyton dili başlangıç için en uygun dillerden bir tanesidir. Çok iyi tasarlanmış temiz kodlardan oluşur ve fazla karmaşık değildir. Karmaşık olmayıp sade olduğu kadar da güçlü ve kullanışlı bir dildir.

Eğer gerçekten de şu programlama işini öğrenmek istiyorsanız Unix'in temel taşı olan C dilini öğrenmeniz gerekir. C++ dili de C dili ile çok benzerdir ki zaten eğer birini öğrendiyseniz diğerini öğrenmeniz çok kolay olacaktır.

Backtrack 5 R3, Kali veya Ubuntu 12.04LTS gibi kod yazma platformlarını kullanmanız faydalı olacaktır.

HACKER TÜRLERİ NELERDİR?

Hacker türleri şunlardır;

• Hacktivist: Hacktivist'ler kendilerine göre kötü veya yanlış olan toplumsal veya politik sorunları dile getirmek amacıyla belirli siteleri hack'leyerek mesajlarını yerleştirirler.

• Siyah şapkalı: Her türlü programı, siteyi veya bilgisayarı güvenlik açıklarından yararlanarak kırabilen bu en bilindik hacker'lar, sistemleri kullanılmaz hale getirir veya gizli bilgileri çalar. En zararlı hacker'lar siyah şapkalılardır.

• Beyaz şapkalı: Beyaz şapkalılar da her türlü programı, siteyi veya bilgisayarı güvenlik açıklarından yararlanarak kırabiliyor ancak kırdığı sistemin açıklarını sistem yöneticisine bildirerek, o açıkların kapatılması ve zararlı kişilerden korunmasını sağlıyorlar.

• Gri şapkalı: Yasallık sınırında saldırı yapan, iyi veya kötü olabilen hacker'lardır.

• Yazılım korsanı: Yazılım korsanları bilgisayar programlarının kopya korumalarını kırarak, bu programları izinsiz olarak dağıtımına olanak sağlayıp para kazanırlar. Piyasaya korsan oyun ve program CD'lerini yazılım korsanları çıkarır.

• Phreaker: Telefon ağları üzerinde çalışan, telefon sistemlerini hackleyerek bedava görüşme yapmaya çalışan kişilerdir.

• Script kiddie: Script kiddie'ler hacker'lığa özenen kişilerdir. Tam anlamıyla hacker değillerdir. Script kiddieler genellikle kişilerin e-posta veya anında mesajlaşma şifrelerini çalarlar.

• Lamer: Ne yaptığının tam olarak farkında olmayan, bilgisayar korsanlığı yapabilmek için yeterince bilgisi olmayan kişi. Script Kiddie benzeri kişilerdir.

HACKERLAR NE KADAR PARA KAZANIYOR?

Siyah şapkalı hackerler diye tabir edilen bu grubun para kazanma konusunda herhangi bir sıkıntısı yoktur. Şayet yetenekliyse illegal yollardan istedikleri kadar para kazanabilirler. Amerika’da bir hacker yılda 30 milyon dolara kadar para kazanabiliyor. Fakat siber savunmalarda çalışan hackerlerin maaşları ise yine yetenek ve kabiliyete göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin, Amerika’da siber savunmada yazılım şirketinde çalışan beyaz hacker saatte 41 dolar gibi bir kazanç elde ediyor.

Yani beyaz şapkalı hackerlar legal yollardan yıllık 40.000 dolar civarında kazanç elde edebiliyorlar. Ancak yasal olarak çalışmak istemeyen hackerların aldıkları değil, çaldıkları paranın izini resmi devlet kurumları takip ederek o hackerı er ya da geç yakalayıp ceza vermektedir.

HACKERDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR?

1.Yaratıcı düşünün. Şimdi hacker olmanın temellerini öğrendiğinize göre nasıl birisi olmanız gerektiği hakkında konuşalım. Hackerlar özgürlük sever bir artist gibidir. Onlar farklı düşünür ve her zaman buldukları çözümler ve gördükleri sorunlar insanların göremediği ve fark edemediği şeylerdir. Sizde sorunları farklı açılardan ele alıp çözümleriniz dahiyane olmalıdır.

Hacker filmleri aslında günümüzde biraz dalga geçilir durumda. Yani her filmi izleyen hacker olmak istiyor açısından dalga geçilir durumda. Ancak bu filmler sizlere iyi bir yol gösterici olabilir. Sizleri heveslendirdiğine göre gerçekten de bir farklılık ve ışık görmüş olmalısınız.

Yaptığınız hack işini adeta bir oyun gibi yapmalısınız ve yaptığınız şey artık bir iş olmaktan çıkmalı. İşi tamamı ile kavradıktan sonra, işin içini bildikten sonra sanki oyun oynuyormuş gibi hissedeceksiniz.

2.Problemleri çözmeyi oyun haline getirin. Problemleri bulmak, görmek işin başlangıcı ancak bu sorunları çözmeyi de kendinize bir görev edinin. Problemleri çözmek sizin bir oyun gibi olmalı ve bu işi severek yapmanız gerekiyor. Hayatın her alanında karşılaştığınız problemleri çözmek sizlerin bilgisayar alanındaki karşılaştığınız sorunları da çözmenizde yardımcı olacaktır. Bir bilgisayara girmenin yolu kapalıysa dolaylı bir başka yol bulabiliyor olmanız gerekir.

3. Otoriteyi tanımayı ve savaşmayı öğrenin. Hackerların en büyük düşmanlarından bir tanesi aslında sıkılmaktır. Sizde bu monoton hayatta eğlenmeyi yada en azından başa çıkmayı öğrenmeniz gerekir. Bir hackersanız tam olarak bir sosyal hayatınızın olması biraz zor olabilir.

Bu sıkıcı durumla savaşmak yerine kimi zaman kabullenip onu olduğu gibi kabul etmek çözüm olabilir.

4.Hırslı ve yarışmacı olun. İnternet ortamı aslında çok farklı bir ortamdır ve ego kasmanız sizler için biraz faydalı olabilir. Sosyal ortamlarda kendinizi göstermeniz ve tabiri caizse poz kesmeniz bir saygı yakalamanızı sağlayabilir.

HACKERLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Hackerler asla sıradan insanlar değildir. Onların kendilerine has bir espri anlayışı, bir usulü ve yöntemi vardır. Üst kafa yapısında işler yapan bu kişilerin teknik olarak özellikleri şöyledir:

Ana dilinde iyi ve hızlı yazmayı çok iyi bilirler,

Bol bol bilim kurgu içerikli kitaplar, dergiler okur, yine aynı içerikte film seyrederler,

Şahsi spora çok önem verirler.

Analitik müzik kulakları çok iyi noktadır.

Sözcük oyunlarını anlama yeteneklerini geliştirmek için çok okur ve çok deneme yanılma yaparlar.

İyi bir hacker bir işi asla yaram yamalak yapmaz ve disiplinden taviz vermez.

Son olarak, yapmamanız gereken birkaç şeyi de şöyle izah edebiliriz.

Hackerler övünmeyi sevmezler,

Hiç bir platformada tartışmazlar,

Kendilerine "sibermanyak" dedirtmez, diyenlere de aldırış etmezler,

İmla ve dilbilgisi hatalarıyla dolu e-postalar yazmazlar,

Hackerlerin hafızaları çok kuvvetlidir ve ilk başta yaptığı bir hatayı asla yapmazlar.

HACKERLARI ANLATAN FİLMLER NELERDİR?

1. Sanal Hayatlar (Disconnect)

2. Siber Zorbalık (Cyberbully)

3. Oyun (Nerve)

4. Kartal Göz (Eagle Eye)

5. Öldür.com (Untraceable)

6. The Den

7. Sanalüstü (Cybernatural)

8. Lanetli Mesaj (Friend Request)

9. Açık Pencereler (Open Windows)

10. İspiyoncu (Ratter)