Hadi Bentebbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadi Bentebbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hadi Bentebbal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hadi Bentebbal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hadi Bentebbal 6 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hadi Bentebbal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BAL Partners Football Agency yapmaktadır. Hadi Bentebbal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hadi Bentebbal'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hadi Bentebbal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hadi Bentebbal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hadi Bentebbal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hadi Bentebbal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RFCU Luxem. U19

1 Temmuz 2020 yılında RFCU Luxembourg

28 Ağustos 2022 yılında Montana

8 Ocak 2023 yılında RFCU Luxembourg

Hadi Bentebbal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hadi Bentebbal şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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