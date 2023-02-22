Hadi Haruna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadi Haruna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hadi Haruna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hadi Haruna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hadi Haruna 9 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hadi Haruna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hadi Haruna, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hadi Haruna'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hadi Haruna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hadi Haruna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hadi Haruna şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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