Hadise avuç içi kadar çantaya verdiği parayla dudak uçuklattı!

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündemde bomba etkisi yarattı. Lüks markalara ilgisiyle tanınan Hadise bu defa da avuç içi büyüklüğünde bir çantaya ödediği rakamla adından söz ettirdi.

22 BİN TL'LİK KOMBİN YAPTI

Ünlü markanın parçalarıyla kombin yapan şarkıcı, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafları kısa sürede 350 binden fazla beğeni alan Hadise, kombini için kesenin ağzını açtı. Hadise'nin kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi. Hadise'nin bu tarzının toplam maliyeti 22 bin TL'yi buldu.