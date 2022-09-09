Hadise hamile mi? Hadise bebeğini mi düşürdü?

Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde gözyaşlarını tutamayan Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi. Peki Hadise hamile mi? Hadise bebeğini mi düşürdü? İşte detaylar...

Emine Özfalcı
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Hadise hamile mi? Hadise bebeğini mi düşürdü?

Mehmet Dinçerler'le boşanma iddialarıyla gündeme gelen Hadise hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Hadise hamile mi? Hadise bebeğini mi düşürdü? Bomba gibi düşen bu iddiaların yanıtı haberimizde...

Hadise hamile mi? Hadise bebeğini mi düşürdü?

HADİSE HAMİLE Mİ? HADİSE BEBEĞİNİ Mİ DÜŞÜRDÜ?

Hadise'nin konserde ağlaması ve çiftin alyanslarını çıkarması, gündemdeki yerini almıştı. Bunu üzerine Bircan Bali;

"Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım" açıklamasını yaptı.

Hadise hamile mi? Hadise bebeğini mi düşürdü?

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