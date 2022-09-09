Mehmet Dinçerler'le boşanma iddialarıyla gündeme gelen Hadise hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Hadise hamile mi? Hadise bebeğini mi düşürdü? Bomba gibi düşen bu iddiaların yanıtı haberimizde...

HADİSE HAMİLE Mİ? HADİSE BEBEĞİNİ Mİ DÜŞÜRDÜ?

Hadise'nin konserde ağlaması ve çiftin alyanslarını çıkarması, gündemdeki yerini almıştı. Bunu üzerine Bircan Bali;

"Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım" açıklamasını yaptı.

Ağlayan Hadise'den eser yok! Ortaya çıkan görüntülere Mehmet Dinçerler delirecek! Hoplaya zıplaya...! "Kocanı çıldırtmaya mı çalışıyorsun?"

Hadise ve Mehmet Dinçerler her an boşanabilir! Göz önünde yaşadıkları evlilikleri göze geldi! O hamleyle ayrılık kesinleşti...

Hadise evlendiğine pişman mı? Mehmet Dinçerler çileden çıkacak! 'O sen olsaydın benim yanımda' diyemeden ağlamaya başladı! "Gözyaşları Kaan Yıldırım için"