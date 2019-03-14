Sosyal medya hesabını yorumlara kapatan Hadise, geçtiğimiz gün Orhan Ölmez'in Seni Çok Seveceğim şarkısını söylediği bir video paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımına Orhan Ölmez'den yanıt gecikmedi. Orhan Ölmez'in Instagram hesabından Hadise'yle ilgili yaptığı paylaşım, 'Orhan Ölmez ile Hadise sevgili mi?' sorusunu akıllara getirdi.

KALP ÇİZİP PAYLAŞTI

'O Ses Türkiye'nin finalinin ardından sosyal medyaya önem veren Hadise yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak makyajsız fotoğraflarıyla gündeme gelen Hadise bu kez paylaştığı bir video ile haber oldu.

HADİSE İLE ORHAN ÖLMEZ SEVGİLİ Mİ?

Hadise, şarkıcı Orhan Ölmez'in yeni şarkısı 'Seni Çok Seveceğim'i Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Şarkıcının paylaşımını kendi hesabından paylaşan Orhan Ölmez'in ise paylaşıma kalp çizmesi aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.

HADİSE ARADIĞI AŞKI ORHAN ÖLMEZ'DE BULDU

Sosyal medya kullanıcıları ise Hadise ve Orhan Ölmez'in aşk yaşadığı iddialarına sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hadise sonunda aradığı aşkı Orhan Ölmez'de buldu galiba." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer iddialar gerçekse bu aşk 2019'a damga vurur." yorumunu yaptı.

HADİSE KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü. 2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Aynı yıl içerisinde Serdar Ortaç'ın 2008 yazında piyasaya çıkan Nefes albümünde yer alan "Düşman" adlı şarkıda Ortaç'la düet yaptı. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Bu yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu.

Christina Aguilera, Brandy ve Beyoncé gibi isimleri örnek aldığını belirten Hadise, müziğinde etkilendiği sanatçılar arasında Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton, Jamiroquai ve U2'yu saymaktadır. Şarkılarında klasik müzik, rock, soul ve dünya müziklerini harmanlamaya çalıştığını belirtmektedir. Hadise Açıkgöz'ün ana dili Türkçe'nin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe, Fransızca, Almanca, ve İngilizce bilmektedir. Belçika'nın Hasselt şehrinde pazarlama üzerine lisans yapan Hadise, tüm boş zamanlarını müziğe ayırdığını ve genellikle söz yazıp beste yaptığını beyan etmektedir. Acun Medya'nın projesi ile 2011-2013 Ekim ayından itibaren Show TV'de yayımlanan, ardından sırasıyla Star TV ve tv8'e geçen ses yarışması O Ses Türkiye'nin jüriliğini yapmaya devam etmektedir.

ORHAN ÖLMEZ KİMDİR?

Memur bir baba ve hemşire bir annenin, 2 çocuğundan biri olan Orhan Ölmez, 1 Mayıs 1978 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğu anne-babasının tayinlerinedeniyle Anadolu’ nun farklı yerlerinde geçti. Lise ve üniversite eğitimlerini İzmir’ de tamamladı.

Sanatçı, küçük yaşlarda, Sivas’ın Divriği ilçesinde, babasının hediye etmiş olduğu bağlama ile türkülerle tanıştıı ve böylece müzik serüveni başladı. 1995 – 2000 yılları arasında "Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı" nda eğitim gören sanatçı, üniversite sonrasında, "TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği Korosu" nda bağlama sanatçısı olarak görev aldı.

2003 yılının Mayıs ayında yayınlanan "su misali" isimli ilk albümüyle çıkış yakaladı. İlk albümle gelen başarılı çıkışın ardından, yaklaşık 2 yıl sonra " her şeyin farkındayım " isimli albümünü piyasaya sürdü.

2006 yılında "Kral TV Video Müzik Ödülleri" nde "En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Sanatçı 2007 yılında "damla damla" isimli albümünü sevenleriyle buluşturdu.

Yıllar süren müzik yolculuğunun, kendisine sağladığı birikim ve tecrübe sayesinde Orhan Ölmez, albümlerindeki tüm şarkıların düzenlemelerini kendisi yaptı ve daha çok akustik bir sound üzerine eğilerek, şarkıların barındırdığı duygu yoğunluğunu, kendine özgü bir sadelikte yansıtmayı tercih etti.

2006 yılında, Kral TV ekranlarında "Orhan ÖLMEZ'le" isimli, ramazan ayı süresince canlı olarak yayınlanmış olan müzik ve sohbet programı ile sunuculuk alanında kendini göstermiştir. Bu başarı 2008 – 2009 yıllarında TRT ekranlarında hazırlayıp sunduğu müzik eğlence programı " Orhan ÖLMEZ' le Gece'nin Sesi " ile pekişmiştir. Ardından, "TRT Müzik" kanalı ekranlarında yine, canlı olarak yayınlanmış olan ve seyirci isteklerini seslendirmiş olduğu, "Orhan Ölmez’le Su Misali" programı ile beğeni topladı.

2011 yılında, "Bilmece" isimli şarkısıyla çıkış yaptığı, kendi ismini taşıyan yepyeni bir Orhan Ölmez albümü olan "Orhan Ölmez - 2011" adlı çalışmasıyla, müzik severlere tekrar merhaba dedi.

2012 yılında, ilk iki albümünün şarkıları ile birlikte, iki yeni eser olan " Yazık Yoksun Yanımda " ve " Sana İhtiyacım Var " isimli şarkılarının yer aldığı, 22 adet şarkıdan oluşan "2+20" isimli albümüyle yeniden, dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Yıl 2014; Orhan Ölmez, türkülerle dolu, kayıtlarına 2011 yılında başlanmış olan, birbirinden değerli müzisyenlerin eşlik ettiği, eserlerin tüm aranje ve düzenlemelerinin, sanatçının kendisi tarafından yapıldığı, "ORHAN ÖLMEZ – TÜRKÜ" isimli bir türkü albümü ile karşımızda.

Sanatçı, albümde Bağlama, Gitar, Bas Gitar, ve Perdesiz gitar gibi enstrümanları yine kendisi icra etmiştir.