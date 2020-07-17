Hadise, Kaan Yıldırım ile Ege turuna çıktı!

Hadise ve Kaan Yıldırım sezonu açtılar. Temmuz ayında Belçika'ya annesinin yanına gitmeyi planlayan Hadise Koronavirüs salgınlarında yaşanan artış sonrası yurt dışına çıkmaktan vazgeçti. Kaan Yıldırım ile tekne kiralayan Hadise rotasını Ege'ye çevirdi.

Bir süredir aşk yaşayan Kaan Yıldırım ve Hadise kış başında Maldivler'e gitmeyi planlıyorlardı. Ancak vaka sayısında artış olması bu kararlarını etkiledi.

İkili uçak biletini ve otel rezervasyonunu bir gün kala sonlandırdığı öğrenildi.

Çift yurt dışı tatillerini iptal ettikten sonra kendilerini Ege koylarını attı. Tekne kiralayan ikili yanlarına kardeşlerini de alarak tatilin tadını çıkarmaya başladı.