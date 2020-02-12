Hadise Kaan Yıldırım'la aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu görülen fotoğrafta, Hadise kalp emojisi ile paylaşımda bulundu.

HADİSE'NİN YILDIRIM AŞKI

Yakışıklı oyuncunun geçen yıl Ağustos ayında yaptığı paylaşımı yeniden dolaşıma sokan sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin yanındaki köpeğin, Kaan’ın hesabından paylaştığı fotoğraftaki köpekle aynı olduğunu söyleyen takipçileri onun yakışıklı oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtığını konuşmaya başladı. Hatta yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yapan bazı kullanıcılar ‘Hadise’nin Yıldırım aşkı’ şeklinde paylaşımlarda bile bulundu.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Londra’da Brunel Üniversitesi Pazalama bölümünde eğitim aldı. Ardından oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Kaan Yıldırım ilk kez Kayıp dizisinde kameralar karşısına geçti. Televizyonda Ulan İstanbul, Adı Mutluluk ve Kalbim Yangın Yeri dizilerinde rol aldı. Yok Artık ve Ümmü Sıbyan: Zifir filmlerinin yapımcısı olan oyuncu Yok Artık 2 filminin hem yapımında hem de oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kaan Yıldırım geçtiğimiz yıllarda Ezgi Eyüboğlu ile hayatlarını birleştirdi. Çift, Haziran 2019’da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Kaan Karabulut karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile evlendi ve geçtiğimiz dönemlerde boşandı. Kaan Yıldırım 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur.

Kaan Yıldırım’ın rol aldığı diziler ve filmler: