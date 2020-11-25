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Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü çift evlerini ayırdı!

Magazin gündeminin en çok ses getiren ikilisi Hadise ve Kaan Yıldırım çifti Hadise'nin koronavirüs testi pozitif çıkınca evlerini ayırmak zorunda kaldı.

Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü çift evlerini ayırdı!

 2020 yılının en çok konuşulan çifti Hadise ve Kaan Yıldırım ünlü şarkıcının tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüse yakalanması ile birlikte evlerini ayırdı. 

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Salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu.

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Geçtiğimiz günlerde kendisinden şüphelenerek test yaptıran şarkıcı sonucu öğrenince İstinye'deki Residence'da kendisini karantinaya aldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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