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  3. Hadise o iddiaları doğruladı! Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

Hadise o iddiaları doğruladı! Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

Hadise bir süredir magazin gündemini meşgul eden ayrılık iddiası hakkında sosyal medya hesabından ilk defa açıklama yatı.

Hadise o iddiaları doğruladı! Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bu yıla damgasını vurmuştu. İkilinin evlenme hazırlığı yaptığı konuşulurken bomba bir iddia ortaya atılmış ve ayrıldıkları söylenmişti. Bu olayın ardından çiftin romantik paylaşımıyla bu iddialar yalanlanmıştı.

Hadise o iddiaları doğruladı! Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlerini ayırmış ve kendi evine geçmişti.

Hastalık nedeniyle evlerini ayıran çiftin bu kısa süreli ayrılıkta ilişkilerine de son verdikleri iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Hadise o iddiaları doğruladı! Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

Bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili  açıklama yapan Hadise sevenlerini şoke etti.

Hadise o iddiaları doğruladı! Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

"BAZEN AŞK OLSA DA OLMUYOR"

İşte Hadise'nin büyük aşkıyla ilgili yaptığı açıklama; "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...
Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.

Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." dedi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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