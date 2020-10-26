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Hadise saçlarını kısacık kestirdi! İşte Hadise'nin son hali

Oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkı sık sık gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin son halini görenler tanımakta zorluk çekti. Yıllardır uzun sarı saçları ile tanınan Hadise yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadise saçlarını kısacık kestirdi! İşte Hadise'nin son hali

Hadise'nin yeni imajını görenler gözlerine inanamadı. Kısa bir süre önce ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Hadise imaj değişikliğine gitti.

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Sık sık oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile paylaşım yapan Hadise'nin son paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

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Hadise her zaman uzun saçları ile tanınan ve artık kendiyle özdeşleşen saçlarını kısacık kestirdi. 

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Hadise'nin yeni imajına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

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İşte Hadise'nin yeni imajı:

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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