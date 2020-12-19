Hadise ve Kaan Yıldırım beraberlikleri magazin gündemine sürpriz aşk olarak oturmuştu. Çift beraber olduğu süreçte sürekli olarak magazine malzeme olmaya devam ederken evlilik haberleri ile hayranlarını sevindirmişlerdi. Tam da evlilik hazırlıkları yaptıkları süreçte çiften ayrılık haberi gelmişti. Aşkları ile tekrar konuşulmaya başlanan çifttin aralarındaki buzların eriyemeye başladığı iddia edildi. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Neden ayrıldılar? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

HADİSE VE KAAN YILDIRIM NEDEN AYRILDI?

Geçtiğimiz şubat ayından bu yana birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti hakkında, şarkıcının Koronavirüse yakalanması ile girdiği karantina döneminde beraber kaldıkları evlerini ayırdıkları ve bu ayrılığın aşkı bitirdiği iddia edilmişti. Diğer bir sebep olarak Kaan Yıldırım'ın evinde kıskançlık yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi ve bunun üzerine Hadise'nin evi terk etmesi idda ediliyordu. Ki bu tartışmanın ardından çiften karşılıklı olarak ayrılık paylaşımları gelemeye başlamıştı. 11 Aralıkta ayrılıklarını resmileştiren çiftin kararı hayranlarını üzmüştü.

Gündeme bomba gibi düşen ayrılığın ardından şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." sözlerini paylaşarak duyurmuştu.

Oyuncu Kaan Yıldırım ise "Aramızdaki sevgi öyle derin ki kolay kolay bitmez. Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense çok fevri davrandı" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM BARIŞTI MI?

Ayrılığın ardından tekrar gündeme gelen çiftin barışıp barışmadıkları merak edilmeye başlandı. Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisinden hayranlarını mutlu eden o haber geldi. Ayrılıkları kısa süren çiften barıştıkları öne sürüldü. Posta'da yer alan habere göre; ilk gün Hadise'ye ulaşamayan Kaan Yıldırım, bu aşkın başlamasında ön ayak olan Seda Güven'in devreye girmesi ile Hadise ile tekrar mesajlaşmaya ve aralarındaki buzların erimeye başladığı, barıştıkları açıklandı.