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Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu!

Bu yıla damga vuran çift Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu geldi. Bir süre aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift son zamanlarda sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşımlarda bulunuyordu. Yeni poz ise Yıldırım'ın köpeğinin ınstagram hesabından geldi.

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu!

Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Bir süredir aşk yaşayan ünlü çiftten yeni bir aşk pozu geldi. Sosyal medya hesaplarından zaman zaman paylaşımlarda bulunan çift bu defa da Yıldırım'ın köpeğinin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu!

Yıldırım'ın köpeği Benek'in sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun şarkıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği yeni karesi paylaşıldı. Gönderiye, "Biraz kıskanmış olabilirim" notu düşüldü.

Çiftin bu pozuna takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu!

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu!

Kaan Yıldırım, 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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