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Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden üzen haber! Aşkta kazandı derken...

Hastane çıkışında panik bir halde görüntülenen Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'in koronavirüse yakalandıkları iddia edildi.

Bir süredir kariyeri olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise, Mehmet Dinçerler ile olan ilişkisine tam gaz devam ederken çift sevenlerini telaşlandırdı.

Hastane çıkışı kameralara yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in görüntü vermemek için çok uğraştığı ve polis kontrol noktasından bile kaçmaya çalıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden üzen haber! Aşkta kazandı derken...

Çiftin bu panik hali "Hadise koronavirüse mi yakalandı?" sorularının ortaya çıkmasına neden olurken Hadise’nin ve Mehmet Dinçerler’in arabada maske takması da bu iddiaları güçlendirdi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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