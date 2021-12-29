Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden üzen haber! Aşkta kazandı derken...

Bir süredir kariyeri olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise, Mehmet Dinçerler ile olan ilişkisine tam gaz devam ederken çift sevenlerini telaşlandırdı.

Hastane çıkışı kameralara yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in görüntü vermemek için çok uğraştığı ve polis kontrol noktasından bile kaçmaya çalıştı.

Çiftin bu panik hali "Hadise koronavirüse mi yakalandı?" sorularının ortaya çıkmasına neden olurken Hadise’nin ve Mehmet Dinçerler’in arabada maske takması da bu iddiaları güçlendirdi.