Hadise yeni yıl için servet harcadı! İşte Hadise'nin kostümünün fiyatı!

Marka kıyafetlere binlerce lira harcayan Hadise yine servet değerinde bir kıyafetle ekranlara çıktı.

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise yeni yılda da jüri koltuğunda yer aldı. Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etti.

Kısacık kestirdiği saçlarıyla bambaşka bir imaja bürünen Hadise kıyafetine servet değerinde bir para harcadı.

Hadise'nin yılbaşı gecesinde giydiği siyah dantelli elbise 43 bin TL olduğu öğrenildi.

Kıyafet için seçmiş olduğu takıların fiyatı ise Bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL...

Her zaman iddialı kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz Hadise'nin bu halini görenler: "Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra karalara büründü" yorumunu yaptı.