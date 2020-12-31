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  3. Hadise yeni yıl için servet harcadı! İşte Hadise'nin kostümünün fiyatı!

Hadise yeni yıl için servet harcadı! İşte Hadise'nin kostümünün fiyatı!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldıklarını açıklayan ünü şarkıcı Hadise yine kesenin ağzını açtı. Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı için hazırlanan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı.

Hadise yeni yıl için servet harcadı! İşte Hadise'nin kostümünün fiyatı!

Marka kıyafetlere binlerce lira harcayan Hadise yine servet değerinde bir kıyafetle ekranlara çıktı. 

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise yeni yılda da jüri koltuğunda yer aldı. Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etti.

Hadise yeni yıl için servet harcadı! İşte Hadise'nin kostümünün fiyatı!

Kısacık kestirdiği saçlarıyla bambaşka bir imaja bürünen Hadise kıyafetine servet değerinde bir para harcadı.

Hadise yeni yıl için servet harcadı! İşte Hadise'nin kostümünün fiyatı!

Hadise'nin yılbaşı gecesinde giydiği siyah dantelli elbise 43 bin TL olduğu öğrenildi.

Kıyafet için seçmiş olduğu takıların fiyatı ise Bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL...

Hadise yeni yıl için servet harcadı! İşte Hadise'nin kostümünün fiyatı!

Her zaman iddialı kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz Hadise'nin bu halini görenler: "Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra karalara büründü" yorumunu yaptı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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