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  3. Hadise yine aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile el ele "Sonsuza dek"

Hadise yine aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile el ele "Sonsuza dek"

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer edinen ünlü şarkıcı Hadise, Eyfel Kulesi karşısında sevgilisiyle verdiği el ele pozu sosyal medya hesabından paylaşarak "sonsuza dek" notunu ekledi.

Hadise yine aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile el ele "Sonsuza dek"

Kaan Yıldırım ile ilişkisini bitirmesinin ardından Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ve aşkını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ünlü şarkıcı Hadise, birlikte çekildikleri pozları 13,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. 

Hadise yine aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile el ele Sonsuza dek

Kendi giyim markasını kurarak hem aşkta hem işte kazanan Hadise Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ROMANTİK POZ

Mehmet Dinçerler ile Eyfel Kulesi karşısında el ele çekildikleri fotoğrafı "I'll Be Your Gir"(Senin kızın olacağım) şarkısıyla paylaşan Hadise, aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Hadise yine aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile el ele Sonsuza dek

Sevgilisi olsa bile sosyal medya hesabından asla paylaşmayacağını söyleyen Hadise'nin Dinçerler'le sık sık paylaşım yapması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Hadise yine aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile el ele Sonsuza dek

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