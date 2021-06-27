Hadise'den anlam yüklü pazar paylaşımı! Ayrılık acısını atlattım dercesine gülümsedi

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, pazar günü takipçileri ile paylaştığı fotoğrafıyla büyük beğeni topladı. Enerjik ve keyifli bir izlenim yaratan Hadise'nin bu paylaşımı ayrılık acısını geride bıraktı şeklinde yorumlandı.

"MUTLU PAZARLAR" PAYLAŞIMI

Uzun bir ilişkiyi noktalayan Hadise'nin ruh hali merak edilirken, şarkıcıdan pazar paylaşımı geldi. Keyfinin yerinde olduğu görülen Hadise ayrılığı atlattım dercesine gülümseyerek poz verdi.

Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan paylaşıma güzel şarkıcı "Mutlu pazarlar" notunu düştü.

EVLİLİK HABERİ BEKLENİRKEN, YOLLARINI AYIRDILAR

Başarılı şarkıcı Hadise 1,5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdı. Nikah masasına oturması beklenirken Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi.

Ayrılık kararı alan ikili, yollarını ayırdıktan sonra sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.

AŞKINI BİLEĞİNE KAZIMIŞTI

Daha öncede bir kaç kez ayrılık iddiasıyla gündeme gelen çiftin bu kez yollarını kesin şekilde ayırdığı düşünülüyor. Öte yandan Hadise geçen haftalarda ‘Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Müzik Sanatçısı’ ödülü kazanmıştı. Şarkıcının “h&k” şeklindeki dövmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Hadise'nin Kaan Yıldırım’ı bileğine kazıttığının ortaya çıkmasının ardından ayrılmaları ise şaşkınlıkla karşılandı.

DEMET AKALIN'DAN OLAY YORUM

Çiftin ayrılık haberlerine polemikler kraliçesi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Ayrılık haberinin Hadise'nin ayrılık şarkısı ile aynı zamana denk gelmesine değinen Akalın bu durumu tiye alarak, reklam imasında bulundu. Akalın Okan Kurt’a, “Minik bir takipten çıksana beni be… Şarkımın reklamı lazım da…” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE AYRILIP BARIŞTILAR

Hadise, daha önce aldığı ayrılık kararı sonrasında net konuşmuş ve “Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu… Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın” açıklamasını yapmıştı. Ancak çiftin ayrılığa dayanamamış ve bir süre sonra barışmıştı.