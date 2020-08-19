Hadise'den Kaan Yıldırım ile aşk dolu poz: Yanımda, Sağımda, Solumda, Ufkumda

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı dolu dizgin devam ederken çiftten bir paylaşım daha geldi. Hadise takipçilerine bir sürpriz yaparak Kaan Yıldırım ile olan el ele çekilmiş bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşkları magazin gündeminde bomba etkisi yaratan çift kısa bir süre önce ilk kez sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını paylaşmışlardı. Son olarak Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve altına yazdığı açıklama dikkatleri çekti:

"Yanımda.. Sağımda.. Solumda.. Ufkumda.. Yanında.. Sağında.. Solunda.. Ufkunda"

"BABA OLMAK İSTİYORUM"

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

2016 yılında nikah masasına oturan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu 2019 yılında şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmışladı.