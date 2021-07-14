Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler'in eski halini gören tanıyamadı! Büyük değişimiyle dikkat çekti!

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise'nin yeni aşka yelken açtığı sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski görüntüsü herkesi şaşırttı.

TAKİPÇİ SAYISI FIRLADI

Ünlü şarkıcı Hadise'nin aşk yaşamaya başladığı iş insanı Mehmet Dinçerler şu sıralar magazin gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Dinçerle'in Hadise ile birlikteliğinin ortaya çıkmasının ardından kısa sürede Instagram hesabında takipçi ve beğeni sayısında artış görüldü.

Mehet Dinçerler'in adı Hadise ile anılmadan önce 70 bin civarında olan Instagram takipçi sayısı Hadise'den sonra 110 bine kadar çıktı. Dinçerler'in hesabından paylaştığı fotoğraflara gelen beğeniler de 2 kat arttı.

ESKİ HALİ OLAY OLDU

Mehmet Dinçerler'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada olay yarattı. Dinçerler'in büyük değişim geçirdiğini görenler "evrim geçirmiş sanki" yorumunu yaptı.