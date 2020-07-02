Hadise'nin son haline beğeni yağdı!

Oyuncu Kaan Yıldırım'la 5 aydır aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, verdiği kilolarla şaşırttı. Yeni tarzıyla dikkat çeken güzel şarkıcının son paylaşımlarına beğeni yağdı.

Karantina döneminde herkes gibi eve kapanan ünlü şarkıcı Hadise, sporuna ve yediklerine dikkat ederek adeta eridi.

Oyuncu Kaan Yıldırım'la gözlerden uzak aşk yaşayan genç şarkıcı, son paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı.

Karantina döneminde sık sık sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Ulus'taki sitesine giden Hadise'nin lüks aracı ve plakasını gazeteciler ezberlemişti.

Siteye her girişinde görüntülenen Hadise, çareyi yeni araç almakta bulmuştu.

Kendisine yeni bir tarz da oluşturan şarkıcı, Eylül ayında başlaması beklenen O Ses Türkiye jüri üyeliğine de devam ediyor.