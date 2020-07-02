İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Hadise'nin son haline beğeni yağdı!

Hadise'nin son haline beğeni yağdı!

Oyuncu Kaan Yıldırım'la 5 aydır aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, verdiği kilolarla şaşırttı. Yeni tarzıyla dikkat çeken güzel şarkıcının son paylaşımlarına beğeni yağdı.

Hadise'nin son haline beğeni yağdı!

Oyuncu Kaan Yıldırım'la 5 aydır aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, verdiği kilolarla şaşırttı. Yeni tarzıyla dikkat çeken güzel şarkıcının son paylaşımlarına beğeni yağdı.

karantinada-eridi-8-kilo-veren-hadise-nin-son-718038-9315-8-b.jpg

Karantina döneminde herkes gibi eve kapanan ünlü şarkıcı Hadise, sporuna ve yediklerine dikkat ederek adeta eridi.

karantinada-eridi-8-kilo-veren-hadise-nin-son-718038-9666-5-b.jpg

Oyuncu Kaan Yıldırım'la gözlerden uzak aşk yaşayan genç şarkıcı, son paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı.

karantinada-eridi-8-kilo-veren-hadise-nin-son-718038-8395-7-b.jpg

Karantina döneminde sık sık sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Ulus'taki sitesine giden Hadise'nin lüks aracı ve plakasını gazeteciler ezberlemişti.

karantinada-eridi-8-kilo-veren-hadise-nin-son-718038-9214-10-b-001.jpg

Siteye her girişinde görüntülenen Hadise, çareyi yeni araç almakta bulmuştu.

karantinada-eridi-8-kilo-veren-hadise-nin-son-718038-4632-2-b.jpg

Kendisine yeni bir tarz da oluşturan şarkıcı, Eylül ayında başlaması beklenen O Ses Türkiye jüri üyeliğine de devam ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT