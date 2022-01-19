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  3. Hadsizliğin zirvesi! Serdar Kuzuloğlu'nun Hz. Adem'e "Aptal Adem, salak" dediği ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hadsizliğin zirvesi! Serdar Kuzuloğlu'nun Hz. Adem'e "Aptal Adem, salak" dediği ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sezen Aksu'nun şarkı sözünün hemen ardından, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun konferansı esnasında Hz. Adem'e "Aptal" dediği ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde şarkı sözlerinde Hz. Adem ve Hz. Havva'ya "Cahil" yakıştırması yapan Sezen Aksu, tepkilerin gündemi olmuş, şarkısı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Evi basılan ünlü sanatçının hemen ardından, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun, Hz. Adem hakkında "Aptal" dediği ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada deprem etkisi yarattı.

Hadsizliğin zirvesi! Sezen Aksu'nun ardından Serdar Kuzuloğlu'nun Hz. Adem'e Aptal dediği ortaya çıktı! Sosyal medya ayağa kalktı!

"SALAK ADEM, APTAL"

Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun, konferansı esnasında, "Salak Adem, aptal" gibi çirkin ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Kuzuloğlu'nun konuşmasında, "Adem, Tanrı'nın kendine bahşettiği cennet bahçesinde, sezar gibi hayat yaşamaktadır. Bir gün Tanrı'ya der ki, Tanrı ben sıkıldım. Bana bir arkadaş gönder. Tanrı da ona kaburgasından bir kadın yaratır. Salak Adem, aptal! Zaten cennettesin, ne gerek var?" şeklinde ifadelere yer verdiği görüldü.

 

{TITLE_STRIP}Serdar Kuzuloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem'e hakaret mi etti?

Hadsizliğin zirvesi! Sezen Aksu'nun ardından Serdar Kuzuloğlu'nun Hz. Adem'e Aptal dediği ortaya çıktı! Sosyal medya ayağa kalktı!Hadsizliğin zirvesi! Sezen Aksu'nun ardından Serdar Kuzuloğlu'nun Hz. Adem'e Aptal dediği ortaya çıktı! Sosyal medya ayağa kalktı!

Büşra Mercimek
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