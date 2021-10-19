Hafi Celse ne demek, TDK'ya göre Hafi Celse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hafi celse ne demek? Hafi celse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hafi celse kelimesi. Peki hafi celse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hafi celse nedir, hafi celse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAFİ CELSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hafi celse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hafi celse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gizli oturum

