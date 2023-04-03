Hafid Jahaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hafid Jahaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hafid Jahaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hafid Jahaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hafid Jahaoui 22 Ocak 2003 tarihinde Bergen op Zoom şehrinde doğmuştur. Hollanda,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hafid Jahaoui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hafid Jahaoui'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hafid Jahaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hafid Jahaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Willem II Altya
1 Temmuz 2018 yılında Willem II U17
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Hafid Jahaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hafid Jahaoui şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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