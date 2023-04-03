Hafid Jahaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hafid Jahaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hafid Jahaoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hafid Jahaoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.