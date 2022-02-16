Hafif ticari araçlara kantar zorunluluğu mu geldi? Hafif ticari araçlar kantara girecek mi 2022?

15 Şubat tarihinde KGM'nin sosyal medya üzerinden yayımladığı yazı ile birlikte konunun detaylarını öğrenmek isteyen kişiler Hafif ticari araçlara kantar zorunluluğu mu geldi? sorusunu merak ediyor. Daha önce hafif ticari araçlarda kantar zorunluluğu bulunmuyordu. Birçok sınıf tipini yakından ilgilendiren bu araçlarla ilgili yeni gelişmenin detayları belli oldu. Peki hafif ticari araçlar kantara girecek mi 2022? İşte cevaplar...

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR HANGİLERİ?

Ülkemizde ticari araçların yanı sıra hafif ticari araçlar da hem geniş aile tipine uygun olması hem de konfor ve fiyatıyla en çok tercih edilen araç tiplerinden oluyor. Birçok marka ve modelde sunulan hafif ticari araçlardan bazıları şu şekilde:

Renault Kango

Renault Traffic

Renault Master

Ford Courier

Ford Transit

Fiat Doblo

Fiat Fiorino

Fiat Ducao

Fiat Tourneo

Toyota Hillux

Dacia Dokker

Volkswagen Caravelle

Volkswagen Transporter

Volkswagen Caddy

Citröen Berlingo

Mercedes Vito

HAFİF TİCARİ ARAÇLARA KANTAR ZORUNLULUĞU MU GELDİ?

Hafif ticari araçlara kantar zorunluluğu geldiği yönündeki haberi, otomotiv sektörünü yakından takip eden Emre Özdemirci sosyal medya hesabından paylaştı. Karar metnini de paylaşan Özdemirci "Karayolları genel müdürlüğünün bugün aldığı kararla 3.500 kg ve altındaki kamyonet cinsi araçların da (Doblo-Fiorino-Courier, Caddy vs ) kantara girmesi mecbur kılındı. Yani her hafif ticari araç şehir merkezi girişlerinde tartılacak. Girmezse 1800 TL ceza" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü de bir paylaşımda bulundu.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KANTARA GİRECEK Mİ 2022?

Hafif ticari araçlara getirilen kantar zorunluluğu sosyal medya üzerinden yoğun tepki alınca, Karayolları Genel Müdürlüğü geri adım attı. Yapılan açıklamada yeni karar alındığı belirtilirken, "Karayolu Denetim İstasyonlarında ağırlık kontrolleri uygulamasında ekte yer alan resmi yazı ile yapılan uygulama devam edecek olup 3.500 kg altındaki araçlar kontrole tabi tutulmayacaktır" ifadelerine yer verildi. Yani karardan vazgeçilmesiyle birlikte hafif ticari araçlar 2022 yılıyla birlikte kantara girmeyecek. KGM tarafından uygulanan eski kural aynı şekilde devam edecek.