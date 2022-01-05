Hafit ne demek, TDK'ya göre Hafit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hafit ne demek? Hafit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hafit kelimesi. Peki hafit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hafit nedir, hafit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAFİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hafit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hafit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hafit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkek torun

