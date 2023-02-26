Hafiz Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hafiz Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hafiz Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hafiz Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hafiz Adams 12 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hafiz Adams Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mazran Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hafiz Adams'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hafiz Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hafiz Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hafiz Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hafiz Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Aduana Stars

10 Ağustos 2022 yılında Real Tamale

Hafiz Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hafiz Adams şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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