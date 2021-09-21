Hafız Ahmed Arslanlar kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? Kaç yıl görev yaptı? Hafız Ahmet Arslanlar biyografisi

Hafız Ahmed Arslanlar kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? Kaç yıl görev yaptı? soruları internet mecrasında en çok aratılan konular arasına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

HAFIZ AHMED ARSLANLAR KİMDİR, NERELİ? AHMED ARSLANLAR BİYOGRAFİSİ

1911 yılında İstanbul’da doğan Hafız Ahmed Arslanlar'ın nereli olduğu bilinmemektedir. Sultan Abdulhamit’in 1.İmamı, Hündar imamlarından Hoca Niyazi Efendi’den Aşere-Takrib dersleri alan Hafız Ahmed Arslanlar, tefsir derslerini ise Mihriban sultan Cami’inde Hoca Atıf Efendi’den aldı. Şefik Efendi ve Çolak Mehmed Efendiden Fıkıh, Hadis derslerini aldı.

Ahmed Efendi, ilk olarak Atikalipaşa Camii ikinci imamı görevindeyken, daha sonra Eyüp Camii başimamlık görevi yaptı.

Eyüp Camiinde 38 yıllık görevini tamamlayarak buradan emekli oldu. Toplamda 52 yıl imamlık yaptı. Bir dönem hocası Ahmed Irsoy'un yerine Eyüp Kurukavak’ta Cedidalipaşa Cami’inde imamlık yaptı.

Talim derslerini Fatih Camii başimamı Ahmed Rasim’den alan Ahmed Arslanlar, Hâfız Burhan ile de beraber camilerde mukabele okudu.

Hocaefendi, ilim olarak Reis’ül-Kurra Abdurrahman Gürses’ten sonra zikredilen isimler arasında yer alıyordu.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

111 yaşında olan Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar hoca organ yetmezliğine bağlı olarak vefat etti.