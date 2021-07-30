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Hafıza isminin anlamı nedir, Hafıza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Hafıza isminin anlamı; Bellek demektir. Bu içeriğimizde Hafıza isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Hafıza isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Hafıza isminin anlamı nedir, Hafıza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hafıza isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hafıza ismi ne demek, Hafıza ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hafıza isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hafıza İsminin anlamı nedir? TDK Hafıza anlamı:

TDK'de Hafiza ismi bellek anlamına gelmektedir.

Hafıza İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hafıza ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Hafıza isminin kökeni:

Hafıza ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Hafıza ismini kullanan 1.205 kişi bulunmaktadır.

Hafıza isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Hafıza isminin rengi:

Yeşil

Hafıza ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Hafıza isminin Harf Analizi Nedir ?

Hafıza ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

F : Patron, ön planda

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

Hafıza isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hafıza ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 10

A: 1

F: 7

I: 11

Z: 29

A: 1

= 59 Hafıza İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

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Hafıza isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Hafıza ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hafıza isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 8A: 1F: 6I: 9Z: 8A: 1 = 33

3 3 = 6 Kader sayısıdır

Hafıza isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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