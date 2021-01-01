Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Son Yaz' adlı yeni dizinin kadrosunda yer alan güzel oyuncu Hafsaur Sancaktutan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hafsanur Sancaktutan estetiksiz hali...

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

20 Mart 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, daha küçük yaşlarından itibaren tiyatro sanatına gönül vermiş, sahnede gösterdiği performans ile de tiyatro alanında pek çok ödüle layık görülmüştür.

1.63 metre boyunda, 53 kilo ve Balık burcu olan Hafsanur Sancaktutan’ın televizyonlardaki ilk oyunculuk deneyimi ise Servet isimli dizi ile olmuştur.

2019 yılında Show TV’de yayınlanan Aşk Ağlatır isimli dizide Ada Meryem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, genç yaşına rağmen rol aldığı oyun ve dizilerle büyük bir hayran kitlesine sahiptir.

Hafsanur Sancaktutan, son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteri ile ekranlarda yer alıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN ALDIĞI ÖDÜLLER

2015 – Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural

2015 – 14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural

2015 – İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural

2016 – Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2018 – Servet (TV Dizisi)

2018 – Gülperi (Fidan) (TV Dizisi)

2019 – Aşk Ağlatır (Ada Meryem) (TV Dizisi)