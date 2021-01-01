Hafsanur Sancaktutan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hafsanur Sancaktutan estetiksiz hali
Hafsanur Sancaktutan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Son dönemlerin adından sıkça söz ettiren ismi güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan son olarak 'Son Yaz' kadrosuna dahil oldu. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hafsanur Sancaktutan estetiksiz hali
Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Son Yaz' adlı yeni dizinin kadrosunda yer alan güzel oyuncu Hafsaur Sancaktutan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hafsanur Sancaktutan estetiksiz hali...
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
20 Mart 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, daha küçük yaşlarından itibaren tiyatro sanatına gönül vermiş, sahnede gösterdiği performans ile de tiyatro alanında pek çok ödüle layık görülmüştür.
1.63 metre boyunda, 53 kilo ve Balık burcu olan Hafsanur Sancaktutan’ın televizyonlardaki ilk oyunculuk deneyimi ise Servet isimli dizi ile olmuştur.
2019 yılında Show TV’de yayınlanan Aşk Ağlatır isimli dizide Ada Meryem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, genç yaşına rağmen rol aldığı oyun ve dizilerle büyük bir hayran kitlesine sahiptir.
Hafsanur Sancaktutan, son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteri ile ekranlarda yer alıyor.
HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN ALDIĞI ÖDÜLLER
2015 – Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural
2015 – 14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural
2015 – İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural
2016 – Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs
HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2018 – Servet (TV Dizisi)
2018 – Gülperi (Fidan) (TV Dizisi)
2019 – Aşk Ağlatır (Ada Meryem) (TV Dizisi)