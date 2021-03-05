Odun yüklü traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiSon dakika... Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi müjdesi: Bugün başlıyorİzmir'de toplu ulaşımda cumartesi düzenlemesi!SON DAKİKA! Rıdvan Dilmen'den kötü haber: Yorumculuğu bıraktıTürkiye'de kadınların yaşam süresi erkeklerden 5 yıl fazlaŞehitlere hakaret eden kadın yakalandıKasetle şantaj yapıldığını söyleyip istifa etmişti: Teoman Sancar olayında flaş gelişme!Sokağa çıkma yasağı kalkan iller 2021 | Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyona giriş tarihi ertelendi! İşte filmin yeni tarihi...Fenerbahçelilere müjde! Luiz Gustavo sakatlığını atlattı, takıma döndü
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Hafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller (7 Mart 2021)

Hafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller (7 Mart 2021)

Koronavirüs salgını nedeniyle illerin risk grubuna ayrılmasının ardından vatandaşlar hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının hangi illerde uygulanacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda Hafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller (7 Mart 2021) konuları araştırılıyor.

Hafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller (7 Mart 2021)

Koronavirüs salgınında Yerinde Karar dönemi başladı. Bu kapsamda illerin durumuna göre çok yüksek ve yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonları (pazar günleri) sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasına karar verildi. 

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE YASAK VAR? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER (7 MART 2021)

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci" genelgesine göre çok yüksek risk ve yüksek riskli iller kategorisinde yer alan illerde hafta sonları (pazar) günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. 

Bu kapsamda 7 Mart Pazar günü Yüksek Risk grubunda yer alan, "Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak" illerinin yanı sıra Çok Yüksek Risk grubunda yer alan "Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon" illerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER 2021

Öte yandan bu iller dışında kalan diğer illerde pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. 

Bu iller ise şunlar:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. 

Hafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT