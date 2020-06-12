Havanın mevsim normallerine dönmesiyle hafta sonunda dışarıda vakit geçirmek için kullanacak kişiler, Hafta sonu havalar nasıl olacak? 13 - 14 Haziran hava durumu meteoroloji başlığı ile aratmaya başladı. Herkesin merakla beklediği bu konuyu biz de sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte bütün detaylar...

13 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre yurt genelinde sıcak bir hava bekleniyor. Dereceler ne kadar yüksek seviyeleri gösterse de yurdun kuzey ve iç kısımlarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacak. Yurdun batı kısımları hafif yağmurlara teslim olurken güneydoğu civarları termometreler 30 dereceye yaklaşacak.

13 HAZİRAN CUMARTESİ YAĞIŞ MİKTARI TAHMİN HARİTASI

14 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU

Meteorolojiden alınan bilgilere göre pazar günü sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Doğu ve güneydoğu çevrelerinde güneşli ve çok bulutlu bir hava beklenirken kuzey ve batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

14 HAZİRAN CUMARTESİ YAĞIŞ MİKTARI TAHMİN HARİTASI

BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra geneli ile gece saatlerinde batısı yerel gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra geneli ile akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz geneli gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) öğle saatlerinden sonra 7 (60 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) öğle ve akşam saatlerinde batısı 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.