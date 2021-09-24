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  3. Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021? | 25-26 Eylül 2021 hangi sınavlar var?

Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021? | 25-26 Eylül 2021 hangi sınavlar var?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da 'Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?' şeklindeki soru sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar genelde hafta sonları yapılmaktadır. Peki Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021? | 25-26 Eylül 2021 hangi sınavlar var? İşte detaylar...

Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021? | 25-26 Eylül 2021 hangi sınavlar var?

ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 25-26 Eylül 2021 tarihinde hangi sınavlar var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz ay YKS tercihleri açıklanmış, bazı sınavların ise geç başvuru tarihleri sona ermişti. Peki, " Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021? | 25-26 Eylül 2021 hangi sınavlar var? " İşte merak edilen soruların yanıtları...

Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021? | 25-26 Eylül 2021 hangi sınavlar var?

HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021? BU HAFTA HANGİ SINAVLAR VAR 2021? | 25-26 EYLÜL 2021 HANGİ SINAVLAR VAR?

25 Eylül 2021 Cumartesi günü ÖSYM'nin sınav takvimine göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS sınavı var. Bu hafta sonu 26 Eylül 2021 Pazar gününe denk gelen sınavlar ise Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı EUS ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı STS Eczacılık sınavları.

Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021? | 25-26 Eylül 2021 hangi sınavlar var?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre yakın sınavlar ve tarihleri;

25.09.2021 e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı

26.09.2021 STS
Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

26.09.2021 EUS
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

03.10.2021 DUS
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

03.10.2021 STS Diş Hekimliği
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021? | 25-26 Eylül 2021 hangi sınavlar var?

 

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