Hafta sonu ŞOK market açılış saati | Sokağa çıkma yasağı ŞOK market açık mı? Açılış saatleri | Hafta sonu ŞOK kaçta açılıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde pozitif vaka sayılarının ani ve hızlı yükselişi, ülkemizde yeni kısıtlama kararları alınmasına neden oldu. Kabine Toplantısı'nda görüşülen vaka sayılarını azaltma çalışmaları üzerine, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ŞOK MARKET AÇIK MI?

Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, hafta sonu tam kapanma şeklinde uygulanacak. Bu kapsamda cuma günleri 21.00'de başlayacak olan yasak, pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek. Bu süreçte temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler için market, fırın, bakkal, kasap, manav gibi yerler belirli saatlerde hizmet verecek.

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HAFTA SONU ŞOK MARKET AÇILIŞ SAATİ | HAFTA SONU ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

Hafta sonu kısıtlamasına gidilmeden önce ŞOK market müşterilerine 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. ŞOK marketin şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmekle birlikte yeni yayımlanan genelgeye göre açılış ve kapanış saatleri de güncellendi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacağından dolayı ŞOK Market aynı saatlerde hizmet vermeye devam edecek. Fakat cuma akşamı 21.00'de başlayan yasak Pazartesi 05.00'e kadar devam edeceğinden ŞOK marketlerin hafta sonu 10.00'da açılacağı biliniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonu marketler 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu kapsamda ŞOK market de hafta sonu 10.00'da açılacak ve 17.00'de kapanacak.