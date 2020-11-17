Tüm Türkiye'nin merak ettiği koronavirüs tedbirleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,k kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada," Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Buna göre hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek" diye konuştu.

HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre sokağa çıkma yasağı hafta sonları sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında uygulanacak.

