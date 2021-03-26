Hafta sonu yasakları hangi illerde devam ediyor? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? (27-28 Mart 2021)

1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla, 2 Mart 2021 günü Türkiye'de normalleşme için ilk adımlar atıldı. 81 İl risk gruplarına göre haritada ayrıldı ve her gruba farklı kısıtlamalar getirildi. İnternet kullanıcıları hafta sonunun yaklaşmasıyla hangi illerde sokağa çıkma yasağının devam ettiğini ve sokağa çıkma yasağı saatlerini araştırmaya başladı. İşte sizin için derlediğimiz Hafta sonu yasakları hangi illerde devam ediyor? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? başlıklı haberimiz...

HAFTA SONU YASAKLARI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

Hafta içi uygulanan 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağının ülke genelinde devam edeceği söylenerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" şeklinde konuşuldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tüm gününü kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak

yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tüm gününü kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.