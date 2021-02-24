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Hafta sonuna dikkat, hastalığı olan dışarı çıkmasın: Ülkeyi çöl tozları vuracak!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada, Avrupa'da etkili olması beklenen çöl tozlarının ülkemizde de görüleceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Hafta sonuna dikkat, hastalığı olan dışarı çıkmasın: Ülkeyi çöl tozları vuracak!

Avruğa'da etkili olacak çöl tozları tüm kıtayı endişe ve paniğe sürüklerken, uzman isim bu tozların ülkemizde de görüleceğini belirterek uyarılarda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Hüseyin Toros, yarından itibaren bu doğa olayının ülkemizde de etkili olacağını söyledi. 

SOLUNUM HASTALIKLARI OLANLAR DİKKAT

Pazartesi gününden itibaren kuzeyden başlayarak etkisini kaybetmesi beklenen çöl tozları hakkında önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Toros, çöl tozu taşınımının sağlık sorunlarına neden olabileceğini ve havadaki toz yoğunluğunun artması sebebiyle bu durumun solunum sıkıntısı çekenleri etkileyebileceğini kaydetti.

Yarına dikkat, hastalığı olan dışarı çıkmasın: Ülkeyi çöl tozları vuracak!

Yoğun toza maruz kalmanın bağışıklık üzeirnde de olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Dr. Toros, sağlık sorunu yaşayan kişilerin dışarı çıkmamaya özen göstermesi gerektiğini belirtti. 

Yarına dikkat, hastalığı olan dışarı çıkmasın: Ülkeyi çöl tozları vuracak!Yarına dikkat, hastalığı olan dışarı çıkmasın: Ülkeyi çöl tozları vuracak!

HAFTA SONU ÜLKEDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Şu anda Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları ve kumların, yüksek basınç nedeniyle Avrupa'ya taşındığını aktaran Toros, Türkiye'de de yüksek basınç olduğunun altını çizerek hafta boyunca Avrupa'da etkili olan bu kumların yarından itibaren ülkemize, yoğunluğunu azaltarak girmesinin beklendiğini ifade etti. 

Yarına dikkat, hastalığı olan dışarı çıkmasın: Ülkeyi çöl tozları vuracak!

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımının atmosferik sayısal model değerlendirmelerine göre, çöl tozları yoğunluğu hafif de olsa hafta sonu ülkemiz genelinde etkisini gösterecek.

Yarına dikkat, hastalığı olan dışarı çıkmasın: Ülkeyi çöl tozları vuracak!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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