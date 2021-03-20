Yeni tip koronavirüs salgınında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamaların, kentlerin risk durumlarına göre belirlenmesine karar verildi. Bunun üzerine her hafta vaka sayılarının kentlere göre 100 binlik oranlarının paylaşılıyor. Kısıtlamaların bu verilere göre belirleneceğini bilen vatandaşlar da arama motorlarında Haftalık korona haritası | İl il korona haritası | Hangi il hangi risk grubunda 13 - 19 Mart konularına bakıyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 13 - 19 Mart vaka haritası...

HAFTALIK KORONA HARİTASI | İL İL KORONA HARİTASI

HANGİ İL HANGİ RİSK GRUBUNDA 13 - 19 MART

Haritaya göre illerin risk durumu şöyle belirleniyor:

100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI )

36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU )

11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI )

10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide;

İstanbul'da 251,12,

Ankara'da 107,99,

İzmir'de 111,41 oldu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 İstanbul 38.829

2 Samsun 6.902

3 Ankara 6.116

4 Konya 5.674

5 İzmir 4.896

6 Balıkesir 3.574

7 Kocaeli 3.523

8 Antalya 3.037

9 Bursa 3.013

10 Kayseri 2.787

11 Trabzon 2.005

12 Ordu 1.971

13 Gaziantep 1.835

14 Tekirdağ 1.819

15 Giresun 1.599

16 Mersin 1.508

17 Tokat 1.487

18 Adana 1.391

19 Sakarya 1.298

20 Malatya 1.133

21 Çanakkale 1.098

22 Osmaniye 1.089

23 Adıyaman 1.074

24 Eskişehir 1.036

25 Hatay 1.025

26 Manisa 938

27 Muğla 924

28 Aksaray 907

29 Edirne 895

30 Kahramanmaraş 787

31 Aydın 773

32 Yalova 760

33 Kastamonu 743

34 Çorum 735

35 Rize 697

36 Sinop 669

37 Amasya 651

38 Kütahya 642

39 Kırklareli 561

40 Erzurum 549

41 Denizli 514

42 Zonguldak 479

43 Elazığ 471

44 Yozgat 389

45 Şanlıurfa 387

46 Niğde 378

47 Düzce 377

48 Kilis 369

49 Sivas 355

50 Afyon 349

51 Diyarbakır 335

52 Isparta 328

53 Bolu 316

54 Van 315

55 Erzincan 291

56 Bilecik 250

57 Nevşehir 242

58 Çankırı 236

59 Karaman 228

60 Ağrı 222

61 Iğdır 216

62 Kırıkkale 206

63 Karabük 205

64 Burdur 193

65 Artvin 193

66 Batman 177

67 Bartın 153

68 Kırşehir 149

69 Gümüşhane 149

70 Mardin 146

71 Bingöl 134

72 Muş 87

73 Kars 87

74 Ardahan 83

75 Bitlis 81

76 Uşak 72

77 Bayburt 61

78 Tunceli 53

79 Siirt 47

80 Hakkari 44

81 Şırnak 44