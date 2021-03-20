Haftalık korona haritası | İl il korona haritası | Hangi il hangi risk grubunda 13 - 19 Mart
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kişisel Twitter hesabı üzerinden haftalık oransal vaka haritasını paylaşması üzerine kentlerdeki risk durumları da değişti. Bunun üzerine internet kullanıcılarının baktığı Haftalık korona haritası | İl il korona haritası | Hangi il hangi risk grubunda 13-19 Mart konuları haberimizde...
Yeni tip koronavirüs salgınında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamaların, kentlerin risk durumlarına göre belirlenmesine karar verildi. Bunun üzerine her hafta vaka sayılarının kentlere göre 100 binlik oranlarının paylaşılıyor. Kısıtlamaların bu verilere göre belirleneceğini bilen vatandaşlar da arama motorlarında Haftalık korona haritası | İl il korona haritası | Hangi il hangi risk grubunda 13 - 19 Mart konularına bakıyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 13 - 19 Mart vaka haritası...
HAFTALIK KORONA HARİTASI | İL İL KORONA HARİTASI
HANGİ İL HANGİ RİSK GRUBUNDA 13 - 19 MART
Haritaya göre illerin risk durumu şöyle belirleniyor:
100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI )
36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU )
11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI )
10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)
Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide;
İstanbul'da 251,12,
Ankara'da 107,99,
İzmir'de 111,41 oldu.
İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 İstanbul 38.829
2 Samsun 6.902
3 Ankara 6.116
4 Konya 5.674
5 İzmir 4.896
6 Balıkesir 3.574
7 Kocaeli 3.523
8 Antalya 3.037
9 Bursa 3.013
10 Kayseri 2.787
11 Trabzon 2.005
12 Ordu 1.971
13 Gaziantep 1.835
14 Tekirdağ 1.819
15 Giresun 1.599
16 Mersin 1.508
17 Tokat 1.487
18 Adana 1.391
19 Sakarya 1.298
20 Malatya 1.133
21 Çanakkale 1.098
22 Osmaniye 1.089
23 Adıyaman 1.074
24 Eskişehir 1.036
25 Hatay 1.025
26 Manisa 938
27 Muğla 924
28 Aksaray 907
29 Edirne 895
30 Kahramanmaraş 787
31 Aydın 773
32 Yalova 760
33 Kastamonu 743
34 Çorum 735
35 Rize 697
36 Sinop 669
37 Amasya 651
38 Kütahya 642
39 Kırklareli 561
40 Erzurum 549
41 Denizli 514
42 Zonguldak 479
43 Elazığ 471
44 Yozgat 389
45 Şanlıurfa 387
46 Niğde 378
47 Düzce 377
48 Kilis 369
49 Sivas 355
50 Afyon 349
51 Diyarbakır 335
52 Isparta 328
53 Bolu 316
54 Van 315
55 Erzincan 291
56 Bilecik 250
57 Nevşehir 242
58 Çankırı 236
59 Karaman 228
60 Ağrı 222
61 Iğdır 216
62 Kırıkkale 206
63 Karabük 205
64 Burdur 193
65 Artvin 193
66 Batman 177
67 Bartın 153
68 Kırşehir 149
69 Gümüşhane 149
70 Mardin 146
71 Bingöl 134
72 Muş 87
73 Kars 87
74 Ardahan 83
75 Bitlis 81
76 Uşak 72
77 Bayburt 61
78 Tunceli 53
79 Siirt 47
80 Hakkari 44
81 Şırnak 44