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Haftalık vaka haritası belli oldu! İşte 13-19 Mart illere göre vaka sayıları ve risk durumları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 13 - 19 Mart haftasının oransal vaka sayıları paylaşıldı. İşte 13-19 Mart illere göre vaka sayıları ve risk durumları...

Haftalık vaka haritası belli oldu! İşte 13-19 Mart illere göre vaka sayıları ve risk durumları

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açılamada, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.

Haftalık vaka haritası belli oldu! İşte 13-19 Mart illere göre vaka sayıları ve risk durumları

Haritaya göre illerin risk durumu şöyle belirleniyor: 

100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI )
36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU )
11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI )
10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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