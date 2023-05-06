Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL?

ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları 6 Mayıs 2023 Cumartesi sabahı Milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor. Dikkat çeken gram altın ve çeyrek altın fiyatları hızlı bir düşüşün ardından toparlamaya başladı. İşte bugünkü ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
ABD DOLARI: 19,51 (Alış) - 19,52 (Satış)
EURO: 21,48 (Alış) - 21,52 (Satış)
STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,70 (Satış)
Gram altın alış: 1.265,34
Gram altın satış: 1.266,25
Çeyrek altın alış: 2.242,00
Çeyrek altın satış: 2.317,00
Yarım altın alış: 4.526,00
Yarım altın satış: 4.648,00
Tam altın alış: 1.265,34
Tam altın satış: 9.055,00
Cumhuriyet altını alış: 9.168,00
Cumhuriyet altını satış: 9.306,00
Ata altın alış: 9.133,00
Ata altın satış: 9.385,00
KAYNAK: İHA