Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL? Yatırımcılar elindeki nakit paraları değerlendirmek için tercihini en güvenilir araç olan Altın, Dolar ve Euro'dan yana kullanıyor. Bugün piyasa nasıl? Detaylar haberin devamında...