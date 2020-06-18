Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı ?

Koronavirüs salgını nedeniyle LGS ve YKS sınavlarının uygulanacağı gün insan hareketliliğinin fazla olacağı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Kararı Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının ardından internet arama motorlarında vatandaşlar Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar ve son gelişmeler...

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." dedi.

Bu doğrultuda LGS sınavının olacağı 20 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ayrıca YKS sınavının uygulanacağı 27-28 Haziran tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağın detaylarına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı genelgeye yayınlayacak. Bu doğrultuda yasaktan muaf olanlar ve açık olacak işletmeler belirlenmiş olacak.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve el hijyenine olabildiğince dikkat etmesini isteyen Koca, "Hepimizin 83 milyon olarak gayret içinde olmamız lazım. Hayatın devam ettiğini biliyoruz ama bu hayatın kontrollü devam etmesi bizim elimizde." dedi.

"Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz." diyen Bakan Koca, bu konunun Bilim Kurulunda gündeme gelmediğini vurguladı.

Bu normalleşme döneminde vaka sayısının pik yapması ve pikten sonra plato çizdiği, daha sonra aşağı düştüğüne işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düşme sonrası dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar tamamen bizim tedbirlere uyumumuzla doğru orantılı. Bu dalgalanma normal bir dalgalanma mı? Beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun bütün Türkiye'de aynı oranda olmadığını, bazı bölgelerde özellikle Orta Anadolu Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla olduğunu görüyoruz. İzmir gibi, İstanbul gibi bölgelerimizde daha az olduğunu görüyoruz. O nedenle bu anlamda genel bir durumdan öte bölgesel olduğunu biliyoruz. Bunun için de tedbirlere özellikle ısrarla uymamız gerektiğinin tekrar altını çiziyorum. Önümüzdeki dönemde bu anlamda bir sokağa çıkma yasağı gündemimizde olmadı."